В Курганской области раскрыли преступление 13-летней давности

Обвиняемого задержали в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2020 году задержали браконьера, который позже признался, что в 2007 году изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч.2 ст. 131 УК РФ (в ред. от 10.05.2007) и ч.2 ст. 258, ч.1 ст. 222 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, незаконная охота, незаконные приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ)», — рассказали в пресс-службе. Жителя Звериноголовского района (Курганская область) осенью 2020 года привлекли к уголовной ответственности за отстрел четырех косуль.

В результате работы следователей, криминалистов следственного управления и оперативных сотрудников областного УМВД выяснилось, что мужчина причастен к изнасилованию несовершеннолетней, которое произошло в 2007 году. Вещественные доказательства, изъятые в 2007 году, были сопоставлены с генетическим профилем обвиняемого. По данным следствия, мужчина летом 2007 года привел незнакомую несовершеннолетнюю жительницу села на участок, где он жил в доме родителей. Там он ее изнасиловал.

Мужчина признался в причастности к преступлениям. Следствие по делу завершено, его рассмотрит суд.