02 февраля 2021
01 февраля 2021

Новый шеф пермского ГУ МВД поменял требования к работе полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, гу мвд по пермскому краю, полиция, пермь, гу мвд, башня смерти
Из «Башни смерти» (ГУ МВД) стали чаще проверять дежурные части и участковые пункты полиции Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Новый начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов хочет изменить отношение людей к полиции, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Он пояснил, что Щеглов после перевода в Пермь стал уделять много внимания дежурным частям и участковым пунктам полиции.

«Когда он сам или ответственные (дежурные руководители главка, — прим. ред.) ездят по отделам, то дежурки и участки смотрят. Раньше на них забивали, а сейчас требуют, чтобы там бардака не было», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что такие же требования Щеглов предъявляет к подразделениям миграционной службы. «Там, где госуслуги оказывают. За то спрашивает, чтобы „лицо“ у полиции нормальным было», — добавляет инсайдер.

Он уточняет, что в отличие от предыдущего руководителя Михаила Давыдова, Щеглов не требует сразу всех наказать, а реально пытается решить проблему и устанавливает для этого разумные сроки. «Он один раз спросит, два, три. Если не исправили и после этого, то это наглость. За это наказывает. Так уже дежурка какая-то пострадала», — говорит инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен. Щеглов возглавил полицейский главк Прикамья в конце 2020 года. До этого он был начальником УМВД России по Забайкалью. Также URA.RU рассказывало о том, что Щеглов якобы поставил «неуд» управлению экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону за работу в 2020 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...