МИД РФ прокомментировал интерес дипломатов к суду над Навальным

Москва не запрещала иностранным дипломатам присутствовать на заседании суда над блогером Алексеем Навальным и хотела бы от Запада такой же открытости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на оглашении приговора Навальному присутствовали представители 14 дипмиссий, причем посольства Польши и Швейцарии прислали по два сотрудника. «<…> российская сторона не препятствовала их присутствию. <…> Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Она привела примеры из прошлого, когда за рубежом представителей РФ не допускали на суды над россиянами. В марте 2019 года в Вильнюсе сотрудники российского посольства не были допущены на оглашение приговора Юрию Мелю и еще 66 гражданам РФ. В январе—феврале прошлого года французский судья отказал нашим дипломатам в присутствии на заседании суда над Александром Винником. В августе 2020 года Швеция не пустила российских представителей на суд над Лизой Битель.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.
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