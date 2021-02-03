Конгресс США готовит новые санкции из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о введении против России санкций из-за приговора блогеру Алексею Навальному. Об этом заявила пресс-служба одного из авторов инициативы, Марко Рубио (парламентарий от Флориды, республиканец).
«Законопроект [предусматривает] введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к <…> нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение <…> Навального», — цитирует пресс-службу ТАСС. Помимо Рубио, документ поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин и республиканец Митт Ромни, уточняет РИА «Новости».
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.
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