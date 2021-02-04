По мнению сторонников опального старца, силовой захват обители произойдет уже скоро Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

В Екатеринбурге создана религиозная организация, на которую, вероятно, запишут имущество Среднеуральского женского монастыря, чей духовник Сергий (Романов) арестован. Такое мнение URA.RU высказали юристы. Запись о новой организации появилась в госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Она называется «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы пресвятой богородицы „Спорительница хлебов“ Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Дата создания — 12 января 2021 года, юридический адрес — ул. Репина, 6А в Екатеринбурге (где расположены службы епархии). Руководителем указана игуменья Варвара Крыгина (в миру Светлана Николаевна) — экс-сподвижница Сергия, сбежавшая весной из обители.

По мнению экспертов, на новую организацию будет записано имущество монастыря после завершения судебных разбирательств, которые идут сейчас в арбитраже, о признании зданий обители собственностью РПЦ (здания монастыря, напомним, до сих пор не оформлены как объекты недвижимости). «После суда возникнет первичное право собственности, и у РПЦ появится вопрос — на кого его записать? Очевидно, что новая организация монастырь не строила — должна будет произойти передача прав на имущество от застройщика вновь созданному обществу», — пояснил URA.RU юрист и специалист по недвижимости Алексей Силиванов.

«Это сделано в преддверие судебного заседания 5 февраля. Учитывая быстроту рассмотрения арбитражным судом этого дела, мы предполагаем, что суд вынесет решение в пользу епархии. Все это в совокупности дает право предполагать, что будет силовой захват монастыря», — говорится в telegram-канале «Защита отца Сергия». URA.RU обратилось за комментарием в Екатеринбургскую епархию — к моменту публикации ответ не поступил.

Экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря 2020. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду и других преступлениях. Старец арестован на два месяца и находится в СИЗО «Матросская тишина».

Фото: ЕГРЮЛ

Фото: ЕГРЮЛ