СМИ: к матери Леонида Волкова пришли с обысками

Леонид Волков занимает одну из ключевых ролей в деятельности Алексея Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В квартире матери главы сети штабов Навального Леонида Волкова проходит обыск. Мероприятие началось ранним утром.

«Обыск проходит у матери Леонида Волкова, которая живет в Екатеринбурге. Сейчас там 7 утра», — пишет telegram-канал «Открытка». Отмечается, что самого Волкова объявили в розыск.

«Мы проверим, насколько эта информация соответствует действительности», — сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. URA.RU также запросило комментарий у самого Леонида Волкова. На момент публикации ответа не последовало.

28 января в отношении уроженца Свердловской области, координатора региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий. Он занимает одну из ключевых ролей в деятельности Алексея Навального. В 2018 году он возглавлял предвыборный штаб блогера на выборах президента России.