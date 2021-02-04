В Свердловской области усложняют порядок проведения референдумов

Количество членов инициативной группы, необходимое для объявления референдума, вырастет в 15 раз Фото: Вова Жабриков © URA.RU

В Свердловской области увеличат количество участников инициативной группы по проведению регионального референдума. Как сообщил URA.RU председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, цифра увеличится с 20 до 300 человек.

По его словам, это позволит понять значимость предлагаемого референдума и сэкономить бюджетные средства. «Это делается для того, чтобы можно было объективно оценить значимость темы. Референдум провести непросто — это серьезные бюджетные вложения. Для того, чтобы референдум состоялся, явка должна быть не менее 51% избирателей. Для принятия решения за него должны проголосовать 51% явившихся», — прокомментировал Владимир Никитин.

Он добавил, что изменится норма представительства и для регистрации инициативных групп по референдуму и в муниципалитетах. «Например, в городах с численностью свыше 500 тысяч человек — в нашем случае это Екатеринбург — минимальная численность инициативной группы составит 200 человек. Сейчас — 10», — рассказал председатель комитета.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина в разговоре с URA.RU сообщила, что вопрос внесен в повестку заседания областного парламента, которое состоится 16 февраля. «Численность инициативной группы меняется. Это связано, в том числе, и с внесением поправок в федеральное законодательство, в соответствие с которым мы приводим наши законы», — констатировала Людмила Бабушкина.

В 2020 году в Свердловской области несколько раз создавали инициативную группу по проведению референдума за прямые выборы мэра. Однако областной избирком во всех случаях отказал инициаторам в проведении этой процедуры. Кроме того, группа «Народная инициатива» собрала более 11 тысяч подписей под соответствующим законопроектом, который затем рассмотрели и отклонили областные депутаты.