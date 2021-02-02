Владимир Якушев (справа) дал лестную оценку работе Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев завершает визит в Челябинскую область. В ходе поездки в Озерск 3 февраля он дал высокую оценку действиям команды губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент URA.RU. Перед отъездом в Екатеринбург Якушев вместе с Текслером проведет в городе прием граждан.

«Региональные власти достаточно активные, я бы даже сказал креативные, — заявил Якушев журналистам. — Много уделяется работе с бизнесом в совместных и важных для граждан социальных проектах. Огромная работа проведена по экологическому направлению. Удовлетворен поездкой, общий тренд на работу правильный».

Полпред отметил, что поездка в Озерск неслучайна. В Тюменской области, где он был губернатором, нет закрытых административно-территориальных образований. «Мне было принципиально важно понять, как сегодня идет взаимодействие между Росатомом, муниципалитетом и регионом», — заявил полпред.

Якушев и Текслер посетили ПО «Маяк», осмотрели городскую поликлинику и ход строительства ледовой арены «Высота». Полпред оценил новую фильтровальную станцию, построенную в рамках проекта «Чистая вода». «Для меня это принципиально важный проект, я им занимался, когда был министром строительства РФ, — отметил полпред. — Мне кажется, очень здорово все получилось».

Визит Якушева в Челябинскую область начался 2 февраля. Он побывал в новом ковидном госпитале, в резиденции Текслера в присутствии полпреда подписан договор между правительством региона и компанией «Фортум». Губернатор рассказал, как область выходит из пандемии. Полпред провел заседание оперативного штаба по коронавирусу и встретился с руководителями силовых структур.

Владимир Якушев (в центре) хотел сам убедиться, как работают в ЗАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городской поликлинике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поездкой в Озерск Владимир Якушев (в центре) завершил визит в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU