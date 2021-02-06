Ученые нашли неожиданную причину мутаций коронавируса

Найдена неожиданная причина мутаций коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Причиной мутаций коронавируса является популярный способ лечения инфекции — переливание плазмы крови. К такому выводу пришли британские ученые.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — цитирует «Ридус» профессора клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндры Гупты.

К указанному выводу ученые пришли после 102-дневного наблюдения за одним из пациентов. Сначала врачи давали мужчине ремдесивир, однако такая терапия не помогла. Затем медики прибегли к лечению с помощью плазмы крови. После этого эксперты заметили, что COVID-19 в организме пациента стал изменяться. По словам ученых, начались мутации в ключевом «белке-шипе», который коронавирус использует для заражения здоровых клеток. В результате новые штаммы стали менее восприимчивы к человеческому иммунитету.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался устойчив к антителам, передает агентство Nation News. Вирусологи не исключают, что против этого варианта вируса может не помочь вакцина. Ученые из Оксфордского университета работают над новыми вакцинами, направленными на борьбу с разными штаммами коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории РФ обнаружено почти 1500 мутации COVID.