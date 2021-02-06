06 февраля 2021

В Челябинске из-за плохой погоды задерживают авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Рейс из Челябинска в Краснодар задерживается на 9 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть рейсов в аэропорту «Баландино» имени Курчатова в Челябинске задержаны из-за плохой погоды. Такая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

«550 до Санкт-Петербурга, 6228 до Москвы, 6462 до Санкт-Петербурга, 4127 до Минеральных Вод, 414 до Москвы», — следует из данных онлайн-табло. Рейс 4324 по маршруту Челябинск — Краснодар задерживается на 9 часов.

«На указанные рейсы зарегистрировано более 500 пассажиров», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Получить оперативный комментарий пресс-службы аэропорта имени Курчатова не удалось: там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

В Челябинской области 6 и 7 февраля объявили штормовое предупреждение. По всей области ожидается сильный ветер, метели и мокрый снег, сообщили сотрудники центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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