Из-за роста цен на бензин и увеличения часов вождения с весны может подорожать обучение в автошколах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С весны 2021 года в России возможно подорожание обучения в автошколах примерно на 15%. С таким прогнозом в беседе с URA.RU выступил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов.

Собеседник объяснил, что рост цен связан с подорожанием бензина, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права. «Сейчас все дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15% с весны стоит ожидать рост цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее», — сказал Болысов.

Однако в самих автошколах ожидаемый рост цен пока отрицают. «Никого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. С чего они должны дорожать?» — сообщила URA.RU президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. По ее словам, сейчас все учреждения работают в обычном режиме, набор новых курсантов не прекращался.

Ранее автоэксперты поддержали идею обучать школьников вождению. По их мнению, теоретическую часть можно сделать бесплатной, а практическую оплачивать родителям подростков.