Ростуризм: туроператоры выполнят все обязательства за 2020 год

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Туристов либо отправят в поездку, либо вернут им деньги, заявила Зарина Догузова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туроператоры в этом году выполнят все свои обязательства перед российскими туристами. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены. Бизнес продолжит работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо услугу», — заявила Догузова во время конференции «Внутренний туризм — новые возможности», ее слова приводит «Интерфакс».

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Также она заявила, что Ростуризм планирует возобновить программу туристического кешбэка уже в феврале. «Надеемся стартовать с очередным, третьим этапом», — заключила она.

Ранее в Институте государственного и муниципального управления при «Высшей школе экономики» констатировали провал программы туристического кешбэка из-за ее условий. По подсчетам специалистов, воспользоваться ею смогли всего 5% от общего числа туристов — 300 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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