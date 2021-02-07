07 февраля 2021
06 февраля 2021

Экс-схиигумен Сергий готов дать показания

© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Экс-схиигумен Сергий ждет решения суда об отречении от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся в СИЗО и отлученный от церкви, даст показания впервые после задержания. Об этом сообщил адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова.

«Мы готовы давать показания», — цитирует ТАСС Герасимову. Она отметила, что Сергий ждет решения церковного суда об отлучении от церкви. После этого экс-схиигумен сможет дать показания, хотя до этого он не отказывался делать этого, добавила адвокат.

Герасмова подчеркнула, что это заключение будет основой доказательств незаконности действий Сергия. Адвокат добавила, что обжалует действия Басманного суда Москвы, признавшего сотрудника, задержавшего Сергия, невиновным.

Сергия задержали в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года. Силовики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, где находился опальный священник. После этого его перевезли в Москву. Сергию предъявляется обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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