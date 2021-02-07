Буддисты покинули монастырь на горе Качканар

«Шедруб Линг» без замечаний передан под охрану ЕВРАЗа по акту. Буддисты будут возвращаться в него на уикенд Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В конфликте между компанией ЕВРАЗ и буддистской общиной, построившей монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар, окончательно поставлена точка. Как сообщил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, 8 февраля 2021 года буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.

«Объекты сданы по акту, с фотографированием объектов, и с записью в специально заведенном журнале. Порядок приема-передачи разработан. Без замечаний, с обоих сторон», — рассказал Сергей Бидонько. До представителей «Шедруб Линг» по указанному на официальном сайте телефону дозвониться не удалось.

Ранее стало известно, что буддистская община выразила готовность передавать монастырь под охрану ЕВРАЗа с понедельника по четверг. Доступ к культовым сооружениям будет открыт с пятницы по воскресенье. В частности, в субботу 13 февраля там состоится празднование буддийского нового года по лунному календарю.

URA.RU писало о многократных переговорах ЕВРАЗа с буддистами, которые организовывал Бидонько. Входящий в состав компании Качканарский ГОК осваивал участки с титаномагнетитовыми рудами в районе горы Качканар. По соглашению предполагалось, что буддисты выполнят решение суда 2014 года и переедут с территории месторождения в поселок Косья. Необходимость такого шага продиктована тем, что монастырь оказался в непосредственной близости от зоны взрывных работ. Однако буддисты крайне неохотно шли на компромисс. Две недели назад им был поставлен ультиматум: покинуть «Шедруб Линг» до 1 февраля. В противном случае власти планировали подключить к делу судебных приставов.

Обновлено в 13:24: Жители общины на горе Качканар передали постройки под охрану Качканарскому ГОКу. Все помещения опечатаны и взяты под охрану с записью в журнале приема/сдачи объекта, прокомментировали ситуацию в ЕВРАЗе. «Компания продолжит соблюдать условия подписанного ранее соглашения. Жители общины могут находится на горе с 12.00 пятницы до воскресенья. Пропуск туристов будет осуществляться по заранее присланным от общины заявкам», — уточнили в пресс-службе ЕВРАЗа.