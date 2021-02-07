Москвичи реконструируют крупнейший рынок ЯНАО

«Дары Ямала» ждёт реконструкция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде реконструируют крупнейший рынок «Дары Ямала» и сменят его бизнес модель — разрабатывать концепцию торгового пространства будут при поддержке руководителей Даниловского рынка в Москве. Об этом в своём Instagram рассказал глава города Алексей Титовский.

«В ближайшее время в Салехард приедут представители компании с целью познакомится с объектом работ и оценить масштаб уже на месте. Главная цель — сделать рынок привлекательным для покупателей, повысить сервис, расширить ассортимент продукции, в частности, наших производителей», — пишет Титовский. «Дары Ямала», по словам Титовского, это достопримечательность Салехарда, поэтому администрация решила занятая обустройство этого пространства по всем современным тенденциям.

Сейчас руководством Даниловского рынка в Москве занимается Ginza Project. Именно они привнесли новую бизнес-модель, которая и сделала торговое пространство таким популярным и известным.

В конце 2020 года администрация начала уже некоторые изменения — в отставку ушёл директор рынка «Дары Ямала» Михаил Ермаков, человек из команды бывшего мэра Ивана Кононенко. Произошло это из-за реорганизации — в единое юридическое лицо объединены открытый и закрытый городские рынки, а также бани. Возглавил это предприятие бизнесмен из Салехарда Роман Шарапендо, много лет проработавший в окружных и силовых структурах. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, под началом Шарапендо планируется провести модернизацию предприятия.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в этом году на Ямале приступят к реализации мегапроекта по созданию горнолыжного курорта. Первым этапом станет создание турбазы «Харбейская».