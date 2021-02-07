За кресло главы Пермского района будет бороться депутат

Владимир Пищальников вновь решил участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на кресло главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат совета депутатов Фроловского сельского поселения (Пермский край) Владимир Пищальников примет участие в конкурсе на место главы Пермского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам района.

«Пищальников намерен подать документы [на участие в конкурсе] в ближайшее время», — сказал источник. Получить комментарий депутата по телефону не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Документы от кандидатов на участие в конкурсе принимаются с 9 февраля по 11 марта. Сам конкурс назначен на 31 марта.

Пищальников год назад участвовал в борьбе за кресло мэра, но тогда проиграл действующему на тот момент главе района Александру Кузнецову, который позже подал в отставку. Вновь побороться за кресло главы депутат планировал после объявления очередного конкурса, который предполагалось провести по новым правилам.

Однако новое положение, по которому земское собрание Пермского района предполагало избрать главу, было оспорено в суде и конкурс не состоялся. Ранее стало известно, что подать документы на конкурс решил Виктор Слесаренко, заручившийся поддержкой Пермского крайкома КПРФ.