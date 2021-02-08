В Москве эвакуируют суд, где решался вопрос об аресте отца Сергия

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Пожар на Белинского
Пожарная тревога прозвучала во время выступления адвокатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

В cтолице эвакуируют сотрудников и посетителей Московского городского суда, где рассматривалась апелляция на арест экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом URA.RU сообщили адвокаты старца.

«Мы как раз выступали, когда объявили эвакуацию», — рассказал агентству Павел Бабиков, руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры», которое защищает отца Сергия. По его словам, в здании сработала пожарная сигнализация.

Информацию о тревоге подтвердили и в пресс-службе мосгорсуда. «Да, действительно, в здании сейчас идет эвакуация, более подробной информации пока нет», — рассказал агентству представитель суда.

Ранее URA.RU сообщало, что адвокаты отца Сергия обжаловали заключение его под стражу: по заявлению защитников, его допрашивали ночью (что запрещено законом) и не дали ему пообщаться наедине с адвокатом. Апелляционная жалоба защитников Романова на его арест рассматривается сегодня в мосгорсуде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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