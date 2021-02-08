08 февраля 2021

Политолог назвал источники финансирования белорусской оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Алексей Дзермант подчеркнул, что штаб Светланы Тихановской не может существовать на пожертвования граждан Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской спонсируют власти США, Литвы и Польши. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.

«Такая инфраструктура и серьезная раскрутка, которую имеет Тихановская, осуществляется только при помощи западных государств, прежде всего США», — цитирует агентство NewInform Дзерманта. По его словам, штаб Тихановской также получает средства от Литвы и Польши.

Политолог подчеркнул, что белорусская оппозиция не может существовать на средства, полученные от пожертвований граждан Белоруссии. У стран Запада существует система спонсирования штаба Тихановской, уверен Дзермант. Он добавил, что такая поддержка создана, потому что Тихановской легко управлять с помощью кураторов Запада в Белоруссии.

Ранее Литва выдвинула Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Оппозиционер уверена, что это связано с ее деятельностью в Белоруссии. Тихановская выдвинула президенту страны Александру Лукашенко ультиматум — передать власть ей и ее координационному совету. Позже дипломат из США Джули Фишер встретилась с Тихановской и обсудила детали протестов в Белоруссии, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...