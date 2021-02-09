Россельхознадзор в Челябинске и Кургане ждет масштабная реформа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, сельское хозяйство
В структурах Россельхознадзора по Челябинску и Кургану грядут изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединят в одну структуру. Эту информацию URA.RU подтвердили в челябинском управлении федеральной структуры.

«В структурах Россельхознадзора сейчас проходит объединение территориальных управлений, — сообщили URA.RU в челябинском Россельхознадзоре. — Челябинское управление объединят с курганским. Центр управления будет в Челябинске. Планируется, что процесс завершится к апрелю». В пресс-службе курганского управления Россельхознадзора отказались комментировать перспективы объединения с Челябинском.

«Решение было [принято] на одном из закрытых совещаний в центральном аппарате Россельхознадзора буквально на днях. Заявлено, что это делается для оптимизации структур», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Кто будет руководить объединенным ведомством, не сообщается.

Курганское управление с июня 2019 года возглавляет Сергей Ватагин. Челябинским управлением после смерти действующего начальника Сергея Слободянского, скончавшегося от коронавируса, временно руководит Татьяна Шатоха.

На протяжении последних нескольких лет в структурах Россельхознадзора уже проходили подобные изменения. Так, в 2020 году управления по Калужской, Брянской и Смоленской областям были объединены с головным офисом в Брянске. Как указано на сайте терруправления трех регионов, новая структура заработала с 15 июня. До 1 апреля произойдет объединение Россельхознадзора по Пермскому краю с Кировским управлением. Как пишет РБК, административный центр надзорного органа будет находиться в Кирове.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...