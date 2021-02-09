Россельхознадзор в Челябинске и Кургане ждет масштабная реформа

Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединят в одну структуру. Эту информацию URA.RU подтвердили в челябинском управлении федеральной структуры.
«В структурах Россельхознадзора сейчас проходит объединение территориальных управлений, — сообщили URA.RU в челябинском Россельхознадзоре. — Челябинское управление объединят с курганским. Центр управления будет в Челябинске. Планируется, что процесс завершится к апрелю». В пресс-службе курганского управления Россельхознадзора отказались комментировать перспективы объединения с Челябинском.
«Решение было [принято] на одном из закрытых совещаний в центральном аппарате Россельхознадзора буквально на днях. Заявлено, что это делается для оптимизации структур», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Кто будет руководить объединенным ведомством, не сообщается.
Курганское управление с июня 2019 года возглавляет Сергей Ватагин. Челябинским управлением после смерти действующего начальника Сергея Слободянского, скончавшегося от коронавируса, временно руководит Татьяна Шатоха.
На протяжении последних нескольких лет в структурах Россельхознадзора уже проходили подобные изменения. Так, в 2020 году управления по Калужской, Брянской и Смоленской областям были объединены с головным офисом в Брянске. Как указано на сайте терруправления трех регионов, новая структура заработала с 15 июня. До 1 апреля произойдет объединение Россельхознадзора по Пермскому краю с Кировским управлением. Как пишет РБК, административный центр надзорного органа будет находиться в Кирове.
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