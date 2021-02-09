Между Челябинском и Екатеринбургом перекроют дорогу

Движение остановят в ночь с 10 на 11 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничение скорости и полная остановка движения ждут водителей на трассе между Челябинском и Екатеринбургом 10 и 11 февраля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

«На автодороге М-5 „Урал“ на подъезде к Екатеринбургу 10 февраля будут введены временные ограничения. На 48 километре (возле поселка Ново-Казанцево) с 21:00 до 22:00 и с 22:30 до 23:30 будет ограничена скорость движения. С 22:00 до 22:30 движение будет остановлено полностью», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Схожая ситуация возникнет на 15 километре рядом с селом Смольное. Скорость движения ограничат 10 февраля 22:00 до 23:30, а 11 февраля — с 00:00 до 01:00 и с 01:30 до 02:30. Полностью на этом участке движение остановят 10 февраля с 23:30 до 00:00, а 11 февраля — с 01:00 до 01:30.

Собирающимся в дорогу из Свердловской области в Челябинскую и в обратном направлении просят учесть эти обстоятельства, планируя маршрут. Как и перекрытие Троицкого тракта на выезде из Челябинска, дорожники объясняют ограничения необходимостью установить над проезжей частью пешеходные модульные переходы.