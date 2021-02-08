08 февраля 2021

В Курганской области изъяли нелегальную косметику

© Служба новостей «URA.RU»
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Изъятую в регионе косметику уничтожат (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Петуховском районе (Курганская область) задержали мужчину, который ввозил в регион пищевую и парфюмерно-косметическую продукцию без маркировки. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

«Гражданин Республики Казахстан ввозил на территорию Курганской области пищевую и парфюмерно-косметическую продукцию без маркировки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Нарушение было установлено во время санитарно-карантинного осмотра в пункте пропуска через границу.

По словам представителей управления, мужчина пытался провезти в Россию чай в пакетиках, средства для суставов, крем, экстракты трав. Всего было насчитано 86 единиц и восемь наименований продукции. На момент написания новости URA.RU не удалось получить в пресс-службе дополнительную информацию. На звонок журналиста там не ответили.

Мировой суд Петуховского судебного района признал мужчину виновным в ввозе на территорию России товаров без маркировки. Ему назначили штраф, а товар конфисковали. Данную продукцию уничтожат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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