Новая страна возобновляет авиасообщение с Россией

Рейсы возобновят 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индия возобновляет авиасообщение с Россией. Об этом сообщили в министерстве гражданской авиации страны.

«Индийские и российские перевозчики теперь могут выполнять рейсы между Индией и Россией», — говорится на сайте индийского министерства. Перелеты будут возобновлены с 12 февраля. Туристам пока не разрешено въезжать в страну.

Россия недавно возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Эксперты в туротрасли ожидают скорого открытия границ с Испанией и Кипром. Замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что прежде чем возобновить сообщение с новым государством, его тщательно проверяют на ситуацию с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасность россиян, передает телеканал 360.