08 февраля 2021

В Москве арестовали начальника екатеринбургского штаба Навального. Фото

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Алексея Гресько обвинили в неповиновении сотрудникам полиции в аэропорту Внуково 17 января Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Алексей Гресько, руководитель екатеринбургского штаба блогера Алексея Навального, арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Как сообщается в telegram-канале штаба, такое решение 9 февраля принял Солнцевский суд Москвы.

«Алексею Гресько назначили 15 суток ареста», — говорится в сообщении. Гресько обвинили в том, что во время его задержания в аэропорту Внуково 17 января (в день прилета Навального в Россию из Германии) он оказал сопротивление сотрудникам МВД.

Гресько доставили на суд в Москву утром 9 февраля. Неделю назад Гресько освободился из спецприемника, где он отбывал наказание в виде 10 суток административного ареста за организацию несанкционированного митинга-шествия в поддержку осужденного Навального в Екатеринбурге 23 января. Сам Алексей Гресько отвергает оба обвинения. Ранее он говорил, что 17 января встречал во Внуково не Навального, а своего сына.

Алексей Гресько (справа) в зале суда
Фото: канал екатеринбургского штаба Навального в Telegram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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