На перевале Дятлова пропали московские туристы

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Каменный город, природная достопримечательность Прикамья. Пермь, туристы, каменный город, камень черепаха
Туристы вовремя не вернулись и не выходят на связь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

На перевале Дятлова, где загадочно погибли туристы в феврале 1959 года, потеряна связь с группой из Москвы. Туристы не вернулись к намеченному времени.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой нет», — сообщил собеседник агентства E1. Он уточнил, что группа состояла из восьми туристов. В ГУ МЧС по Свердловской области оперативно не прокомментировали ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ подстегнул интерес к этому месту. В новогодние каникулы на перевале побыли десятки человек — туристы-лыжники и группы на снегоходах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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