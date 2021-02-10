Уральский завод Ростеха создал новый аппарат ИВЛ

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех) разработал новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Холдинг „Швабе“ Госкорпорации Ростех разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может осуществлять томографию органов грудной клетки и ежеминутно отслеживать их состояние. Томография выполняется без излучения безопасным для человека электроимпедансным методом. Российских аналогов устройства на данный момент не существует», — говорится в сообщении пресс-службы.
В госкорпорации уточнили, что выпуск аппаратов ИВЛ планируется как в варианте со встроенным томографом, так и в качестве самостоятельного изделия. На данный момент, опытный образец аппарата уже изготовлен, ведутся технические испытания для его регистрации как медицинского изделия.
Уральский оптико-механический завод разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения. Завод является крупным производителем медицинского оборудования, энергосберегающей светодиодной светотехники.
Другое свердловское предприятие Ростеха — Уральский приборостроительный завод — является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). В прошлом году КРЭТ был определен единым поставщиком аппаратов ИВЛ в российские больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом на поставку 6,7 тысяч аппаратов. В результате чистая прибыль уральского завода за год выросла в 276 раз.
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