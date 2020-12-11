Выручка УПЗ также выросла с 498 млн рублей до 6,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль Уральского приборостроительного завода (Свердловская область) за год выросла в 276 раз. Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах компании за январь—сентябрь 2020 года. Предприятие является уникальным для России производителем аппаратов ИВЛ.

За первые 9 месяцев 2020 года чистая прибыль завода составила 1,83 млрд рублей, тогда как в прошлом году за аналогичный период предприятие заработало 6,6 млн рублей. Выручка компании также выросла в 10 раз: с 498 млн рублей за три квартала 2019 года до 6,5 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года.

Начиная с 1 апреля Уральский приборостроительный завод выполнял госконтракт на поставку в больницы регионов России 6 711 аппаратов «Авента-М» на сумму более семи миллиардов рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей), Свердловской (106 штук, 181,5 млн рублей) областей и Ставропольского края. Ставропольское ведомство сейчас пытается через суд разорвать госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Ранее УПЗ проиграл два суда со свердловским управлением Росздравнадзора. В итоге, завод признали виновным в реализации недоброкачественных медицинских изделий и нарушении лицензионных требований.