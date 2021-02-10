В Кремле прокомментировали угрозу новых санкций от Евросоюза

Песков заявил, что ЕС поддерживает осужденного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль считает важными высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившего о новых санкциях в отношении России из-за приговора блогеру Алексею Навальному. Об этом на конференц-колле заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного», — сказал он.

Жозеп Боррель 9 февраля, выступая на пленарной сессии Европарламента, сообщил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России. Он также подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии из-за неоднократного нарушения требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, напоминает телеканал 360.