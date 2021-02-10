Суд признал монастырь отца Сергия собственностью епархии

Решение по собственнику Среднеуральского женского монастыря озвучено в суде 10 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал Среднеуральский женский монастырь, духовник которого, отец Сергий (Николай Романов), отлучен от церкви и находится в СИЗО, собственностью Екатеринбургской епархии. Такое решение приняла судья Елена Высоцкая, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Исковые требования удовлетворить, признать право собственности за Екатеринбургской епархией Русский православной церкви на здание храма иконы Божьей матери „Спорительница хлебов“», — огласила свое решение судья Елена Высоцкая. Здание общей площадью 776,6 кв. м. является частью одноименного монастырского комплекса женского монастыря в Среднеуральске.

Ранее на этом же заседании суд запретил экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николаю Романову) участвовать в судебных разбирательствах о судьбе построенной им обители. Такое решение было принято в ответ на аналогичную просьбу монахинь. Как стало известно агентству от источников в Екатеринбургской епархии, далее она намерена действовать по уже наработанной схеме — через суд, проводя экспертизы зданий монастыря и признавая их собственностью епархии одно за другим.

Иск о признании зданий и имущества монастыря собственностью РПЦ был заявлен Екатеринбургской епархией. Накануне стало известно о регистрации новой религиозной организации «Среднеуральский женский монастырь…», созданной епархией. Ее руководителем стала игуменья Варвара (Крыгина), сбежавшая из обители прошлой весной из-за конфликта с отцом Сергием.