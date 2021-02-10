В Кургане в деле экс-главы Росреестра появился новый свидетель

Руководителя Росреестра в Курганской области Олега Молчанова задержали 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Арест главы курганского Росреестра Олега Молчанова

Курганский предприниматель дал показания по делу бывшего руководителя регионального управления Росреества Олега Молчанова, который арестован по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом бизнесмен сообщил URA.RU на условиях анонимности. Инсайдер, знакомый с ситуацией, подтвердил статус предпринимателя как свидетеля.

«Накануне я дал показания в Следственном комитете. Рассказал о том, как Молчанов мешал бизнесу, не дал открыть кафе», — пояснил URA.RU мужчина. Эти сведения подтвердил источник из числа бывших силовиков.

Несколько лет назад предприниматель приобрел участок под кафе в Кетовском районе, в поселке Илецкий. Там находился дом главы курганского управления Росреестра. Со слов бизнесмена, как только он купил землю, Молчанов заявил, что не позволит ему построить кафе. Бизнесмен открыл павильон, но начались проверки. «Проверяли санитарные условия. Нарушений не нашли, но сказали, что была жалоба. Я увидел в журнале, что жалоба оставлена Молчановым», — пояснил предприниматель.

Другие проверки также проходили по обращениям. Полноценное кафе предприниматель строить не рискнул. Затем бизнесмен уехал из Кургана в Ханты-Мансийск.

В пресс-службе СУ СК по Курганской области комментировать информацию не стали. Адвокат Надежда Семенова, которая представляла интересы Молчанова в суде при избрании меры пресечения, также отказалась комментировать слова бизнесмена.

Ранее стало известно об обысках и задержании Молчанова. Как считает следствие, Молчанов, возможно, незаконно получал 10% от арендной платы за здание, где находится управление.