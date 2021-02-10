Фигурант дела экс-замгубернатора в Кургане отказался от показаний

Бывший глава Шадринского района (Курганская область) Владимир Осокин на первом суде отказался от показаний, которые давал ранее. Осокин проходит фигурантом по делу первого экс-замгубернатора Сергея Пугина, их обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом из зала Курганского городского суда передает корреспондент URA.RU.
В показаниях от 24 сентября 2020 года Осокин признал вину, а также рассказал о взаимодействии с Пугиным по вопросам финансирования недостроенных объектов. Работы по ним были оплачены как завершенные. «Показания были даны при оказании на обвиняемого психологического давления, выраженного в проведении многочисленных следственных мероприятий: допросов в качестве подозреваемого, очных ставок с другими участниками производства», — пояснил на суде адвокат Осокина Алексей Горелый.
Он также подчеркнул, что сотрудники следствия угрожали Осокину помещением под стражу. Кроме того, в обвинении не указана сумма ущерба бюджету, которую причинил именно Осокин. Горелый предложил вернуть обвинительное заключение прокурору, но судья Владимир Максимов в этом отказал.
Сергей Пугин заявил о своей невиновности. По его словам, вину уже признали фигуранты Осокин и его бывший зам Вячеслав Рознин, а у Пугина не было полномочий влиять на исполнение контракта и оплату работ.
Адвокаты Пугина ходатайствовали об избрании более мягкой меры пресечения. Однако Пугину продлили арест на полгода с даты поступления материалов в суд — до 20 июля.
Экс-замгубернатора обвиняют в получении четырех взяток и злоупотреблении полномочиями. Экс-глава Шадринского района Владимир Осокин и его бывший заместитель Вячеслав Рознин обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.
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