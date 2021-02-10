Фигурант дела экс-замгубернатора в Кургане отказался от показаний

Владимир Осокин проходит фигурантом уголовного дела вместе с бывшим заместителем губернатора Сергеем Пугиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший глава Шадринского района (Курганская область) Владимир Осокин на первом суде отказался от показаний, которые давал ранее. Осокин проходит фигурантом по делу первого экс-замгубернатора Сергея Пугина, их обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом из зала Курганского городского суда передает корреспондент URA.RU.

В показаниях от 24 сентября 2020 года Осокин признал вину, а также рассказал о взаимодействии с Пугиным по вопросам финансирования недостроенных объектов. Работы по ним были оплачены как завершенные. «Показания были даны при оказании на обвиняемого психологического давления, выраженного в проведении многочисленных следственных мероприятий: допросов в качестве подозреваемого, очных ставок с другими участниками производства», — пояснил на суде адвокат Осокина Алексей Горелый.

Он также подчеркнул, что сотрудники следствия угрожали Осокину помещением под стражу. Кроме того, в обвинении не указана сумма ущерба бюджету, которую причинил именно Осокин. Горелый предложил вернуть обвинительное заключение прокурору, но судья Владимир Максимов в этом отказал.

Сергей Пугин заявил о своей невиновности. По его словам, вину уже признали фигуранты Осокин и его бывший зам Вячеслав Рознин, а у Пугина не было полномочий влиять на исполнение контракта и оплату работ.

Адвокаты Пугина ходатайствовали об избрании более мягкой меры пресечения. Однако Пугину продлили арест на полгода с даты поступления материалов в суд — до 20 июля.

Экс-замгубернатора обвиняют в получении четырех взяток и злоупотреблении полномочиями. Экс-глава Шадринского района Владимир Осокин и его бывший заместитель Вячеслав Рознин обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.