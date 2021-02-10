Пермские бюджетники лишатся работы из-за муниципальной реформы

В Кунгурском районе продолжается процесс по укрупнению муниципалитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгурском районе десятки бюджетников останутся без работы. Речь идет о муниципальных служащих, которые не войдут в новый состав администрации Кунгура. Новую структуру мэрии уже утвердили депутаты гордумы.

«Сейчас в администрациях города, района и сельских поселений трудятся в общей сложности 448 человек, а после слияния администраций останутся 258 муниципальных служащих», — пишет кунгурская газета «Искра». URA.RU направило запросы в администрации города и района.

На сайте гордумы Кунгура указано, что решение вступит в силу 1 апреля. Согласно документу, у главы новой администрации появятся четыре заместителя. В составе мэрии останутся 11 отраслевых управлений (включая ЗАГС) и 7 функциональных отделов. Сейчас в администрациях города и района действуют 15 Управлений (включая ЗАГС).

URA.RU рассказывало, что на 11 апреля назначены выборы в новый состав представительного органа — думу Кунгурского муниципального округа. К ним будет приковано особое внимание со стороны со стороны администрации президента России и ЦИК РФ.

Укрупнению муниципалитетов в Пермском крае проходит в рамках реформы, начатой прежним губернатором Максимом Решетниковым в 2018 году. Из-за этого работы уже лишились сотни чиновников. В ряде муниципалитетов реформа вызвала недовольство жителей. Они устраивали митинги и судились с экс-губернатором.