10 февраля 2021
09 февраля 2021

Пермские бюджетники лишатся работы из-за муниципальной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, депутат, чиновник, триколор, флаг россии
В Кунгурском районе продолжается процесс по укрупнению муниципалитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгурском районе десятки бюджетников останутся без работы. Речь идет о муниципальных служащих, которые не войдут в новый состав администрации Кунгура. Новую структуру мэрии уже утвердили депутаты гордумы.

«Сейчас в администрациях города, района и сельских поселений трудятся в общей сложности 448 человек, а после слияния администраций останутся 258 муниципальных служащих», — пишет кунгурская газета «Искра». URA.RU направило запросы в администрации города и района.

На сайте гордумы Кунгура указано, что решение вступит в силу 1 апреля. Согласно документу, у главы новой администрации появятся четыре заместителя. В составе мэрии останутся 11 отраслевых управлений (включая ЗАГС) и 7 функциональных отделов. Сейчас в администрациях города и района действуют 15 Управлений (включая ЗАГС).

URA.RU рассказывало, что на 11 апреля назначены выборы в новый состав представительного органа — думу Кунгурского муниципального округа. К ним будет приковано особое внимание со стороны со стороны администрации президента России и ЦИК РФ.

Укрупнению муниципалитетов в Пермском крае проходит в рамках реформы, начатой прежним губернатором Максимом Решетниковым в 2018 году. Из-за этого работы уже лишились сотни чиновников. В ряде муниципалитетов реформа вызвала недовольство жителей. Они устраивали митинги и судились с экс-губернатором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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