Овощи в курганских магазинах резко выросли в цене

Огурцы и капуста за неделю подорожали на 8% Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на овощи в магазинах Курганской области резко подскочили. За неделю рост стоимости некоторых продуктов составил до 8%. Информация приводится в данных Свердловскстата на 8 февраля.

Наибольший рост (6-8%) к средним ценам на 1 февраля зафиксирован на огурцы (186,4 р.), капусту (19,4 р.) и картофель (26,8 р.). Морковь подорожала на 5% (38,8 р.).

На 2% за неделю выросла цена на детские молочные смеси (956 р.), яблоки (104 р.) и макароны (77 р.). На 1% подросла стоимость стерилизованного молока (86,6 р.).

При этом на ряд продуктов произошло снижение цены. Так, на 4% подешевели мясные детские консервы (1045 р.). Баранина (354 р.), рис (85 р.) и пшено (74 р.) стали стоить меньше на 2%. На 1% подешевели рыба (164 р.), маргарин (134 р.), масло подсолнечное (127 р.) и мука (40 р.).

Ранее агентство сообщало, что сахар и картофель оказались самыми подорожавшими за год продуктами в Курганской области. Цены подскочили на 75 и 48% соответственно. В целом продовольственные товары в январе 2021 года к январю 2020 года подорожали на 8%. Все товары и услуги, по официальным данным, подорожали на 5,9%. Правительство РФ вводило заморозку цен на некоторые продукты, но это не помогло.