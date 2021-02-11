Проезд на Юго-Западе Екатеринбурга теперь принадлежит ООО Специализированный застройщик «Астон Юг» Фото: Наталья Дувалова

В цыганском поселке на Юго-Западе Екатеринбурга, где часть территории отдали под застройку ГК «Астон», захватили дорогу. Об этом URA.RU сообщила жительница дома на улице Хользунова Наталья Дувалова.

«Они полностью закрыли въезд на улицу Хользунова со стороны улицы Амундсена. Говорят, что выкупили дорогу. Теперь стоят вереницы бетономешалок, и домой невозможно попасть. Я им говорю: „Вообще-то мы еще живы, не умерли тут. Почему закрыли проезд для специальной техники?“. В ответ все люди работники этой территории говорят: „Тебе давали деньги, ты отказалась. Иди ты!“. Но нам никаких средств официально никто не предлагал за дом», — уточнила Дувалова.

В результате женщина обратилась в полицию, которая оставила ситуацию без решения. В постановлении УМВД Екатеринбурга (имеется в распоряжении URA.RU) от января 2021 года указано: «[Представитель ООО „Астон Екатеринбург“] сообщил, что проезд по улице Хользунова от улицы Амундсена до дома №8 по улице Хользунова, относится к участку, который принадлежит ООО Специализированный застройщик „Астон Юг“. В данном случае имеют место гражданско-правовые правовые отношения, которые должны решаться в порядке гражданского судопроизводства и регулируются нормами гражданского и гражданско-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий у председателя правления ГК «Астон» Вячеслава Трапезникова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок и сообщение в мессенджере корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что соратники экс-вора Трофы, который создал империю в Екатеринбурге, ведут переговоры о выкупе земель у жителей цыганского поселка. После обращения одной из пострадавших, СКР обещал ответить, есть ли в действиях Трофимова состав статьи УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Фото: Наталья Дувалова

Фото: Наталья Дувалова