ЕС начал подготовку новых санкций против России

Санкции России Евросоюз озвучит в конце февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз готовит новые санкции против Российской Федерации, которые озвучат 22 февраля. Об этом сказал глава ЕС по внешней политике Хосеп Боррелл.

«Я выдвину конкретные предложения», — отметил он. Его слова приводит иностранное издание Bloomberg. При этом решение о введении новых санкций потребует единогласной поддержки.

В Кремле заявили, что очень внимательно следят за этой ситуацией. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров считает, что все это делается для того, чтобы Россия не стала самостоятельным государством, передает «Национальная служба новостей».

Санкции против России Евросоюз панирует ввести из-за приговора блогеру Алексею Навальному, которого в начале февраля осудили на 3,5 года пребывания в колонии. Причина этого — неоднократное нарушение требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.