Сломавший ногу житель ЯНАО десять дней ждет медпомощь

Ямалец обратился в поликлинику 1 февраля, но до сих пор ждет операцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Надыма со сломанной ногой с начала февраля не могут оказать медицинскую помощь в центральной районной больнице. Причина — неполадки в системе, которая не видит результаты теста на коронавирус, рассказала надымчанка в социальной сети «ВКонтакте».

«Человека со сломанной ногой гоняют с 1 февраля по кабинетам. Для госпитализации сдал все анализы, после чего врач опять отправила домой. Оказывается, у него якобы не готов тест на Covid. Тест сдал 4 числа. Тест-то готов, но врачи его почему-то не видят в системе! А тест при поступлении должен быть свежий», — поделилась Анастасия Шевчук в группе «Злой и добрый надымчанин».

«Просто в поликлинике полный бардак. Люди часами сидят, не могут попасть на прием. Тест на Covid система не показывает, потому что сломана», — отозвалась на публикацию Sumaia Yakubova.

В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU подтвердили, что пострадавший обращался в медучреждение: «При повторном обращении через неделю, врач-травматолог рекомендовал госпитализацию в стационар в плановом порядке. Для плановой госпитализации необходимо провести ряд исследований и получить заключение терапевта».

В ведомстве отметили, что нарушений со стороны врача и учреждения не было. «Результат теста на коронавирусную инфекцию был внесен в информационную программу 4 февраля, где находится по сей день», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента.

Обновлено: После выхода поста больница сразу же связалась с пациентом и тот подтвердил, что ни к врачу, ни к учреждению претензий не имеет. Он также указал, что пост написан его родственницей, которая очевидно НЕ разобралась в ситуации. Она уже обратилась к администраторам группы с просьбой удалить пост.

«Трудностей в работе окружных ПЦР-лабораторий не наблюдается. Максимальное время ожидания результата теста — 48 часов. В данном случае результат был известен через 24 часа. В паблике „Злой Надымчанин“ пациент, о котором рассказывает автор, написал, что удовлетворен обслуживанием», — прокомментировали ситуацию в окружном депздраве.