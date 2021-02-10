10 февраля 2021

В Екатеринбурге арестовывают чиновника и двух топ-менеджеров. В их деле фигурирует глава района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Силовики провели задержания утром 10 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Верх-Исетский суд Екатеринбурга определяет меру пресечения для начальника отдела по благоустройству Кировского района Ильи Лободы, директора районного ДЭУ Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно, которые накануне были задержаны сотрудниками ФСБ. Их подозревают в мошенничестве при проведении дорожных ремонтов в Кировском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам источника агентства в силовой среде, следствие настаивает на аресте Лободы, Худякова и Юхно на два месяца.

Накануне утром сотрудники свердловского УФСБ и регионального Следственного комитета провели спецоперацию в Кировском ДЭУ с задержаниями и выемкой документов. Источник URA.RU отмечает, что оперативные мероприятия проводились сразу в трех местах, а следственные действия продолжились 11 февраля. «Простых рабочих тоже возили на допрос. Через три часа их отпустили, как и начальника производственного участка ДЭУ. Вчера у него был обыск дома», — поделился инсайдер. В УФСБ и СК отказываются от комментариев по теме.

Источники URA.RU отмечают, что все это связано с уголовным делом, возбужденным осенью 2020 года. Им занимается Следственный комитет. По версии силовиков, ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Предприниматель Михаил Петровичев, который детально описал схему работы подрядчика с властями, находится под арестом.

В ноябре 2020-го ФСБ обыскала администрацию Кировского района, после чего на допрос в управление были доставлены глава района Александр Лошаков и директор ДЭУ Худяков (его отпустили через несколько часов). 5 февраля новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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