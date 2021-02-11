Президент заявил, что выплаты должны быть понятными, ясными и прозрачными Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В социальных сетях активно обсуждают слова президента РФ Владимира Путина о необходимости проверить и отрегулировать зарплаты бюджетников после «майских указов». Одни посчитали, что теперь выплаты сократятся еще сильнее, другие не понимают, почему президент вспомнил это почти через 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 февраля поручил подготовить решения для устранения проблем с заработными платами сотрудников бюджетной сферы в рамках исполнения «майских указов» 2012 года. По его словам, эти выплаты должны быть «понятными, ясными и прозрачными», пишет телеканал 360. Глава государства уточнил, что уровень зарплат бюджетников должен соответствовать 200% не «от среднего по экономике», а «от среднего дохода от трудовой деятельности».

Пользователь с ником AlexKhvedchuk считает, что бюджетников после высказывания Путина ожидают проблемы Фото: скриншот из Twitter

Другие считают, что поручение не решит проблем с зарплатами, а только спровоцирует еще больше случаев коррупции и неэффективной траты бюджетных денег Фото: скриншот из Twitter

Пользователь Сергей рассматривает два самых пессимистичных сценария. Первый предполагает исчезновение зарплат, второй — устранение самих бюджетников Фото: скриншот из Twitter

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