11 февраля 2021

Instagram вводит вечную блокировку за оскорбления

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети. Екатеринбург, планшет, социальные сети, apple, инстаграм, лайк, instagram
Новое правило Instagram коснется пользователей, уличенных в разжигании ненависти Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Социальная сеть Instagram вводит функцию вечной блокировки. Новое правило коснется пользователей, уличенных в разжигании ненависти в личных сообщениях.

«Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений», — говорится в сообщении, размещенной в блоге соцсети.

Поводом для нововведения стала ситуация в Великобритании, где британские футболисты подвергались расистским оскорблениям в Instagram после проигранного матча, уточняет «Газета.ру».

По данным исследования «Медиалогии», после вступления в силу поправок, направленных на борьбу с матом, количество публикаций, содержащих нецензурную лексику, только выросло. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в начале февраля 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Теперь соцсети самостоятельно обязаны удалять публикации нецензурной лексикой. Часть российских интернет-пользователи призналась, что теперь не видит смысла в соцсетях, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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