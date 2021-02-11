Instagram вводит вечную блокировку за оскорбления

Социальная сеть Instagram вводит функцию вечной блокировки. Новое правило коснется пользователей, уличенных в разжигании ненависти в личных сообщениях.
«Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений», — говорится в сообщении, размещенной в блоге соцсети.
Поводом для нововведения стала ситуация в Великобритании, где британские футболисты подвергались расистским оскорблениям в Instagram после проигранного матча, уточняет «Газета.ру».
По данным исследования «Медиалогии», после вступления в силу поправок, направленных на борьбу с матом, количество публикаций, содержащих нецензурную лексику, только выросло. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в начале февраля 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Теперь соцсети самостоятельно обязаны удалять публикации нецензурной лексикой. Часть российских интернет-пользователи призналась, что теперь не видит смысла в соцсетях, пишет Nation News.
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