Ветеран отказался участвовать в процессе по делу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Алексея Навального обвиняют в клевете на ветерана Игната Артеменко Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе о клевете с участием Алексея Навального. Об этом он сообщил в ходатайстве, приобщенном к делу.

«Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», — приводит выдержку из ходатайства Артеменко РБК. Ветеран отметил, что принял решение из-за поведения Навального на предыдущем заседании 5 февраля.

Суд над Навальным по делу о клевете на Артеменко возобновился 12 февраля в Бабушкинском суде Москвы. Первое заседание проходило 5 февраля, позднее рассмотрение дела перенесли на 12 февраля.

Игнат Артеменко принимал участие в ролике в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный назвал всех участников видео «продажными холуями». После этого на Навального подали иск о клевете на ветерана ВОВ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...