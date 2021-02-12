Ветеран отказался участвовать в процессе по делу Навального

Алексея Навального обвиняют в клевете на ветерана Игната Артеменко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Ветеран Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе о клевете с участием Алексея Навального. Об этом он сообщил в ходатайстве, приобщенном к делу.

«Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», — приводит выдержку из ходатайства Артеменко РБК. Ветеран отметил, что принял решение из-за поведения Навального на предыдущем заседании 5 февраля.

Суд над Навальным по делу о клевете на Артеменко возобновился 12 февраля в Бабушкинском суде Москвы. Первое заседание проходило 5 февраля, позднее рассмотрение дела перенесли на 12 февраля.

Игнат Артеменко принимал участие в ролике в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный назвал всех участников видео «продажными холуями». После этого на Навального подали иск о клевете на ветерана ВОВ.