Слова президента России Владимира Путина о Донбассе, сказанные во время закрытой встречи с редакторами СМИ, предоставят российским телеканалам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Была тема Донбасса, действительно был ответ президента. Вообще мы поделимся выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам», — сказал Песков. Он отметил, что заявления Путина, в том числе и о Донбассе, распространят на российских телеканалах
Путин провел встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности некоторых заявлений президента. В Кремле оказались недовольны тем, что информация вышла за пределы встречи.
Подписывайтесь на URA.RU в