Кремль обнародует слова Путина о Донбассе с закрытой встречи

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что слова Владимира Путина с закрытой встречи смогут использовать на ТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Слова президента России Владимира Путина о Донбассе, сказанные во время закрытой встречи с редакторами СМИ, предоставят российским телеканалам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Была тема Донбасса, действительно был ответ президента. Вообще мы поделимся выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам», — сказал Песков. Он отметил, что заявления Путина, в том числе и о Донбассе, распространят на российских телеканалах

Путин провел встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности некоторых заявлений президента. В Кремле оказались недовольны тем, что информация вышла за пределы встречи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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