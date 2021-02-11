Свердловский губернатор назвал фаворитов на выборах в заксобрание

Команда свердловского губернатора определилась, кого из депутатов-единороссов хочет вновь видеть в следующем созыве заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с депутатами-одномандатниками заксобрания от «Единой России». Как сообщил URA.RU инсайдер в резиденции главы региона, на встрече обсуждался персональный состав участников предстоящих выборов в областной парламент; состав кандидатов от ЕР определен.

Предполагается, что состав фракции претерпит значительные изменения. «Удален от партии власти депутат [Илья] Гаффнер, вместо него решили поддержать тоже скандального, но более системного [Вячеслава] Вегнера. Вице-спикер [Владимир] Власов отказался от участия в выборах, вместо него пойдет глава Асбеста [Наталья] Тихонова», — рассказал собеседник агентства. По его словам, расширится представительство спортсменов — от Сысертского округа пойдет гонщик Сергей Карякин.

В Ленинском округе Екатеринбурга вместо Анатолия Марчевского одномандатником от ЕР ожидаемо пойдет нынешний справоросс Виктор Маслаков. В Октябрьском округе от партии власти выдвинется Евгений Зяблицев. Алексей Кушнарев планирует завершить политическую карьеру (он начал работать директором металлургического дивизиона в холдинге «Металлоинвест» Алишера Усманова); по его округу в Нижнем Тагиле пойдет Владимир Радаев.

Спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU подтвердила факт встречи. «Все приглашенные на нее являются, по сути, кандидатами в одномандатники. Но нам еще предстоит пройти процедуру праймериз «Единой России», — прокомментировала Людмила Бабушкина. В департаменте информполитики Свердловской области не стали комментировать итоги встречи. «Данных такого рода в департаменте информационной политики нет», — сообщили в ведомстве.

Выборы в областной парламент состоятся в сентябре 2021 года, одновременно с выборами в Госдуму РФ. В нынешнем созыве заксобрания «Единую Россию» представляют 24 одномандатника из 25. Еще 25 депутатов избирались по партспискам.