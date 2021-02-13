Сурков ответил мужу Собчак на его манифест о Европе

Владислав Сурков уточнил, что не писал манифест Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Манифест «Похищение Европы» режиссера, супруга журналистки Ксении Собчак Константина Богомолова стоит расценивать как жест против блогера Алексея Навального. Так считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, мнение которого привел политолог Алексей Чеснаков.

Текст Богомолова был опубликован 10 февраля. В нем режиссер рассуждает о проблемах современной Европы и называет ее новым этическим рейхом, в котором государство в лице силовиков «очеловечилось и гуманизировалось», а «условно прогрессивное» общество стало подавителем любого инакомыслия.

«О манифесте достаточно знать, что он типа против современной Европы. Про современную Европу достаточно знать, что она типа за Навального. А про Костю Богомолова достаточно знать, что он сам был, как современная Европа, за Навального. Итак, правильный ответ — Костя теперь против Навального. И это очень хорошо», — приводит Чеснаков цитату Суркова в своем telegram-канале.

Также Сурков подчеркнул, что не писал текст манифеста. По словам экс-помощника Путина, таким образом Богомолов выступил синхронно с главой партии «Яблоко» Григорием Явлинским, который некогда тоже поддерживал Навального, но в итоге написал о нем разгромное письмо. «Этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая, когда тяжело запахло от навальнизма, начала энергично искать, куда бы спрыгнуть. Вот им указали, куда. Тем временем я/мы первозванные путинские ветераны, так и быть, принимаем неофита Костю в свои железные ряды», — заключил он.

Владислав Сурков был помощником президента России Владимира Путина с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.