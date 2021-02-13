Скончалась тюменка, сорвавшаяся в ущелье в Пермском крае

Группа, в которой произошла трагедия, не зарегистрировалась в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристка из Тюмени, которая сорвалась в ущелье в Пермском крае, получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина скончалась по дороге к врачам скорой помощи, сообщили в министерстве безопасности Пермского края.

«Пять сотрудников Пермской краевой службы спасения и трое спасателей из Чусового сумели добраться до пострадавшей. Используя спецоборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах спасатели на „Буране“ везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. Но по дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия. Спасатели просят туристов соблюдать требования безопасности при проведении туристических походов и регистрировать группу. «Это можно сделать дистанционно на сайте МЧС России в разделе «Услуги/Онлайн-заявка на регистрацию туристских групп», — отметили в министерстве безопасности. Как ранее сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, туристическая группа, в которой следовала женщина, не была зарегистрирована. Туристке было 39 лет.