Туристка из Тюмени упала в ущелье в Пермском крае

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В пресс-службе МЧС по Пермскому краю сообщили, что женщина, упавшая в ущелье, спасена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Перми упала в ущелье на одном из туристических маршрутов Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье», — передает ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что на место происшествия выехали спасатели из населенного пункта, расположенного вблизи туристического маршрута.

В пресс-службе МЧС по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пострадавшая спасена. «Женщину достали, она жива», — подчеркнули там. Отмечается, что туристическая группа, в которой следовала женщина, не была зарегистрирована. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы министерства безопасности Пермского края. Там на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее руководитель краевого центра развития туризма Константин Тиминский посоветовал пермякам места для зимнего туризма. Пермские туроператоры заявили о готовности отвозить жителей края к Усьвинским столбам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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