Академик РАН назвал случаи, когда гормоны спасут от коронавируса

Использование костикостероидов при COVID-19 допустимо только в редких случаях болезни, сообщили ученые Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Костикостероиды (подкласс стероидных гормонов), о которых вице-президент РАН Иван Дедов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, применяют при COVID-19 почти год. Однако использование возможно только в редких случаях, когда есть угроза жизни, рассказали URA.RU ученые Петр Чумаков и Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов при встрече с Владимиром Путиным сообщил, что его ведомство успешно использует костикостероиды при лечении от коронавируса. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков предупредил, что костикостероиды нельзя применять повсеместно.

«Одно из серьезных проявлений коронавируса — цитокиновый шторм. Это когда иммунная система настолько сильно реагирует на болезнь, что может убить человека. Иногда не сама болезнь опасна, а реакция на эту болезнь. Дексаметазон (один из костикостероидов — прим. ред.) — производная гормона, которая ослабляет проявление иммунной системы, снижает иммунную активность. Его используют в редких случаях, если это угрожает жизни», — объяснил академик РАН.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с коллегой. Он подчеркнул, что костикостероиды используются почти на всем протяжении пандемии, но всегда под наблюдением врачей «Костикостероиды почти год применяются при лечении коронавируса. <…> Лекарством нужно пользоваться осторожно, с наблюдением врача, поскольку тут важен иммунный ответ. Если он чрезмерный или недостаточный, то это может навредить человеку», — сказал Альтштейн. Вирусолог добавил, что при единичных случаях применения костикостероидов, их побочные эффекты будут минимальны.