Сторонники Навального оценили свою акцию в Челябинске

Акция в поддержку Навального в Челябинске не стала массовой Фото: Владимир Васин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске вечером 14 февраля завершилась несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Организаторы остались довольны, хотя признали, что флешмоб с фонариками не стал масштабным. Источники URA.RU в силовых структурах сообщили, что задержаний не было. Мнения политологов разделились.

В центре Челябинска на Кировке, самом оживленном месте города, корреспондент URA.RU заметил полицейские машины. Несколько человек прошли с фонариками, но полиция их проигнорировала. В основном акция прошла во дворах жилых домов. «Нас было немного, но мы все хорошо провели время!», — говорится в сообщении телеграмм-канала штаба Навального в Челябинске, но даже приблизительное число участников называть не стали. Телефон штаба, по которому пытался дозвониться корреспондент URA.RU, был отключен.

Акции прошли во дворах жилых домов Фото: Сергей Иванов © URA.RU

«Просто зажечь фонарик и постоять, уже настраивает участников на пассив, — полагает политолог Андрей Лавров. — Фонарики не свет в конце тоннеля, не луч света, а просто рассеивание света, которое не имеет смысла». Политолог Александр Подопригора считает, что смысл в акции в ее медийности. «Я это расцениваю как поиск „партией Навального“ каких-то новых форматов, чтобы сменить уже неперспективную уличную активность, — сообщил URA.RU Подопригора. — Попытку найти формат, о котором бы говорили. Заполнение паузы, возникшей с отъездом соратников Навального за границу и задержанием активистов на местах».

«Считаю это интересным флешмобом, мы никому не запрещали в нем участвовать. Скорее была акция эффектная, если приняли участие много человек, чем эффективная. Другого от флешмоба ждать не стоит» — считает лидер регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.«Нарушений нет, все прошло спокойно», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Несанкционированные акции в поддержку Навального в Челябинске состоялись 23 и 31 января. 14 февраля сторонники в Москве и Санкт-Петербурге прошли женские несогласованные акции под названием «Цепь солидарности».