Акция Навального в ЯНАО вскрыла важную проблему округа

На Ямале третья подряд акция оппозиции осталась без внимания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Акция в поддержку Алексея Навального, прошедшая в ЯНАО вечером 14 февраля, не собрала участников из-за низкой активности молодежи. В регионе полностью отсутствуют вузы, из-за чего оппозиционно настроенные молодые ямальцы едут из округа. Таким мнением с URA.RU поделились политологи.

Участники акции, по задумке организаторов, должны были выйти вечером на улицы, включив фонарики на телефонах. Однако на Ямале дворы главные площади городов остались пустующими. Политолог Андрей Ткаченко связал это с отсутствием протестной молодежи в округе: «Студенческая молодежь уезжает из региона. А та молодежь, которая остается на Ямале, это люди, которые остаются зарабатывать деньги: утром собираются, идут на работу, возвращаются только вечером. Им просто некогда этим всем увлекаться», — пояснил эксперт.

Отсутствие протестов в регионе — это не повод власти расслабляться, поделился с URA.RU политолог Александр Белоусов. «Явный протест в ЯНАО невозможен, поскольку люди боятся своих работодателей. Но при этом скрытого протеста много, он существует в других формах. Если никто не выходит — это не значит, что люди всем довольны, и надо понимать, а где тогда люди будут выражать свое недовольство. Властям нужно подумать, в какой форме это вырвется наружу», — пояснил Белоусов.

Предыдущие несанкционированные акции в поддержку Навального состоялись 23 и 31 января. Затем в штабе оппозиционера призвали жителей больших городов 14 февраля провести флешмоб с фонариками. В Москве и Санкт-Петербурге состоялись женские несогласованные акции под названием «Цепь солидарности», в поддержку Юлии Навальной.

Ранее ямальское районное отделение КПРФ попыталось согласовать митинг 23 февраля в тундре, но получило отказ. Несогласованные акции 23 и 31 января жители городов ЯНАО проигнорировали — на главные улицы и площади никто не вышел.

Салехард. Площадь у здания заксобрания ЯНАО Фото: URA.RU

Новый Уренгой. Городская площадь Фото: URA.RU