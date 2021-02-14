Политологи: новые акции за Навального вскрыли проблему оппозиции

Акции в поддержку блогера прошли в половине регионов страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В половине регионов РФ завершились несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Они проходят весьма скромно и немногочисленно, так как россиянам изначально была непонятна цель таких мероприятий, заявил URA.RU руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Это совсем непонятная акция. Непонятно, в чем ее цель. Можно проявить солидарность, можно выразить свое отношение, но, скорее всего, это просто желание продолжить какую-то активность, не имея пока никакого четкого плана», — заявил Кирьян.

Политолог добавил, что неправильно называть данные несанкционированные мероприятия, прошедшие на Дальнем Востоке и Сибири, а также начавшиеся в уральских регионах акциями сторонников Навального. По его словам, это, скорее, акция сочувствующих блогеру. «Здесь, скорее, речь идет о сострадании», — резюмировал Кирьян.

С Кирьяном согласен и его коллега, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Если говорить в целом о формате, дело в том, что данные акции реализуются по соответствующим технологиям, которые были использованы во многих странах. «В целом, динамика протестов показывает их полный провал. И поэтому отказ организаторов от вывода людей на улицы, напрашивался сам за себя. Поэтому ничего удивительно нет в том, что сами навальнисты отказались от акций протеста», — рассказал политолог.

Данюк отметил, что подобный формат акций уже был использован во многих странах. В частности, мероприятия с использованием фонариков, в контексте реализации цветных революций, проходили на Украине и в Белоруссии.