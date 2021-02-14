Метеорологи рассказали, когда в России начнется весна

На Урале весна окажется вовремя, но москвичам придется ее подождать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весна придет в столичный регион позже обычного. Зато на Урале она окажется вовремя, рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна в Москве — это среднесуточный переход температуры через отметку ноль градусов в сторону положительных значений. Этот процесс в Москве наступает 28 марта. Переход температуры ноль будет наблюдаться в столичном регионе со сдвигом в несколько дней. То есть в период с 5 по 10 апреля. В Екатеринбурге этот процесс приходится на последние два дня марта и, скорее всего, туда весна придет в сроки, предписанные многолетними данными», — объяснил Леус.

Эксперт подчеркнул, что долгосрочные прогнозы — это всегда о тенденциях и средних величинах. А значит, могут быть и возвраты холодов в апреле, и снега, и мартовские оттепели. Приблизительный прогноз на весну и лето Гидрометцентр даст только в конце марта, подчеркивает кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова. Она предполагает, что, по имеющимся прогнозам, на март первый месяц весны будет теплее.

«Среднегодовая температура примерно одинаковая. Поэтому если зима холодная, то весна может быть чуть потеплее. Но, опять же, могут быть очень сильные возвраты холодов. По прогнозу в первой декаде (марта) будет потеплее, но самый достоверный долгосрочный прогноз — это 80%. Предварительно, конечно, март будет теплее. Но ветры сильнее», — пояснила Пестрякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявлял, что весна в России наступит позже обычного. Однако в ближайшее время в некоторых регионах страны ожидаются морозы до -38 градусов, пишет RT.