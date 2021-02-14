Лидерами рейтинга регионов России по качеству жизни признаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг». В первую десятку также вошел регион Урала — ХМАО.
«В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует Забайкальский край», — пишет РИА «Новости». Хуже всего уровень жизни в Республике Тыва, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.
Ханты-Мансийский автономный округ попал в первую десятку рейтинга (9 место). На 11 месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Тюменская область заняла четырнадцатую строчку, обойдя Свердловскую область меньше чем на полбалла (15 место). Пермский край Курганская область оказалась на 7 месте с конца (79).
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